Путин поговорил с Трампом по телефону

Президенты России и США обсудили пандемию коронавируса, стратегическую стабильность, ситуацию на рынке нефти, будущий саммит G и сотрудничество в космосе, сообщает пресс-служба Кремля. Звонок состоялся по инициативе американской стороны.

«Проведен обмен мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом. Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

Путин в разговоре с Трампом отметил важность активизации диалога в области стратегической стабильности. «Отмечена важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере», — сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции

«Рассмотрено положение дел на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК плюс. Констатировано, что эта многосторонняя договоренность, достигнутая при активной поддержке президентов России и США, ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен», — сообщила пресс-служба Кремля подробности беседы лидеров.

Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея. «Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита "Группы семи" с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Президент Российской Федерации поздравил Дональда Трампа с состоявшимся 30 мая успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию. Подтвержден обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере», — отметили в пресс-служба Кремля.