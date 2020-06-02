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Задержан предполагаемый убийца девочки в красноярском поселке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю

Оперативники задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве девочки, тело которой было найдено в заброшенном пожарном резервуаре в поселке Нижняя Коя, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

12-летняя девочка пропала 29 мая, она пошла за коровами с младшей сестрой, а после осталась на детской площадке. В понедельник ее тело было найдено в заброшенном пожарном резервуаре.

В тот же день был задержан 25-летний молодой человек. По предварительной версии, девочка была с ним знакома и пошла прогуляться, говорится в сообщении регионального СУ СК РФ. Мужчина признался, что задушил ребенка и спрятал тело. Причина его поведения пока неизвестна.

Уголовное дело расследуется по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Топ комментариев

Иркут 69

Торопится наш обнуленный.... 😕

Grossmeister38rus

Бойкот ! В это фарсе не стоит участвовать

Иркут 69

Увы, этот фарс не предполагает наличие участников. Чисто теоретически это "всероссийское голосование"...

Lava Lava

Ты не за Владимира Владимировича, ты За 20 миллионов нищих, За 150 долларов МРОТ, За то что-бы в 21 веке...

slavaynin

хорошо,а то я уже переживать начал.