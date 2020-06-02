Задержан предполагаемый убийца девочки в красноярском поселке

Оперативники задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве девочки, тело которой было найдено в заброшенном пожарном резервуаре в поселке Нижняя Коя, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

12-летняя девочка пропала 29 мая, она пошла за коровами с младшей сестрой, а после осталась на детской площадке. В понедельник ее тело было найдено в заброшенном пожарном резервуаре.

В тот же день был задержан 25-летний молодой человек. По предварительной версии, девочка была с ним знакома и пошла прогуляться, говорится в сообщении регионального СУ СК РФ. Мужчина признался, что задушил ребенка и спрятал тело. Причина его поведения пока неизвестна.

Уголовное дело расследуется по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.