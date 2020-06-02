НАВЕРХ

Романтическое путешествие пьяной женщины в Хакасии омрачилось погоней

Источник:
Sibnet.ru
213 1
Фото: © ГУ МВД по Республике Хакасия

Пьяная женщина отправилась в романтическое путешествие с мужем, но попала в ДТП, пытаясь скрыться от полиции, сообщила пресс-служба управления МВД по Хакасии.

Полицейские устроили погоню за 40-летней нетрезвой женщиной, которая после просьбы сотрудников Госавтоинспекции остановиться, увеличила скорость и попыталась скрыться.

Преследование длилось недолго: через пару километров дорога начала менять свое направление, плавно уходя направо, но автоледи этого не заметила и, двигаясь прямо, ушла в кювет.

Оказалось, что семейная пара, находясь дома, распивала спиртные напитки, а после супруги решили устроить себе романтическое путешествие, отправившись на личном автомобиле в сторону профилактория. В результате ДТП оба пострадавших отказались от госпитализации.

Выяснилось, что у женщины, помимо того, что она управляла автомобилем в нетрезвом виде, не было водительских прав. В отношении водителя составлено четыре административных материала, в отношении ее мужа, собственника автомобиля, составлено еще три административных материала.

Еще по теме
Мотоциклисты Приангарья открыли «сезон» ДТП
Полицейский в Бурятии устроил смертельное ДТП
Пьяный красноярец проехал на крыше машины по разделителю. ВИДЕО
Подросток погиб в ДТП с пьяным водителем в Новосибирской области
смотреть все
Хакасия #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поговорил с Трампом по телефону
•
Автомобильные номера получат новые коды
•
Цена российской нефти Urals в мае подскочила на 70%
•
Поклонская попросила ООН помочь обеспечить Крым водой
Подробности
•
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
•
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Лунный календарь причесок: когда стричься в июне
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Протестующий новосибирец в магазине надел на голову бутылку
Сибирь 02.06.2020 11:28
Родители в Новосибирске возмутились школьными «поборами» на подарки
Сибирь 02.06.2020 10:28
Романтическое путешествие пьяной женщины в Хакасии омрачилось погоней
Сибирь 02.06.2020 09:50
Задержан предполагаемый убийца девочки в красноярском поселке
Сибирь 02.06.2020 09:15
Самое популярное
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
14348
Прокурор потребовал конфисковать американские квартиры Покушалова
5299
Режим самоизоляции продлили на месяц в Новосибирске
4338
Сотрудники новосибирской кальянной разделись из-за кризиса
3332
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поговорил с Трампом по телефону
•
Автомобильные номера получат новые коды
•
Цена российской нефти Urals в мае подскочила на 70%
•
Поклонская попросила ООН помочь обеспечить Крым водой
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Лунный календарь причесок: когда стричься в июне
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
91
США обвинили Россию в поставках фальшивой валюты
50
Путин объявил дату голосования по Конституции
50
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
43
Трамп спрятался в бункере из-за массовых беспорядков в США
39