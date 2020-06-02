Романтическое путешествие пьяной женщины в Хакасии омрачилось погоней

Пьяная женщина отправилась в романтическое путешествие с мужем, но попала в ДТП, пытаясь скрыться от полиции, сообщила пресс-служба управления МВД по Хакасии.

Полицейские устроили погоню за 40-летней нетрезвой женщиной, которая после просьбы сотрудников Госавтоинспекции остановиться, увеличила скорость и попыталась скрыться.

Преследование длилось недолго: через пару километров дорога начала менять свое направление, плавно уходя направо, но автоледи этого не заметила и, двигаясь прямо, ушла в кювет.

Оказалось, что семейная пара, находясь дома, распивала спиртные напитки, а после супруги решили устроить себе романтическое путешествие, отправившись на личном автомобиле в сторону профилактория. В результате ДТП оба пострадавших отказались от госпитализации.

Выяснилось, что у женщины, помимо того, что она управляла автомобилем в нетрезвом виде, не было водительских прав. В отношении водителя составлено четыре административных материала, в отношении ее мужа, собственника автомобиля, составлено еще три административных материала.