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Массовое заражение коронавирусом произошло в жилом доме Томска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Бытовой очаг инфицирования коронавирусом выявлен в одном из жилых домов Томска, заразились 26 человек, все они госпитализированы, сообщила пресс-служба администрации региона.

Жилой дом, где выявлен очаг инфекции — бывшее общежитие одного из предприятий региона. В доме имеются квартиры секционного типа, в которых есть помещения общего пользования: туалеты и кухни.

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«Первые случаи заболевания эпидемиологи зарегистрировали здесь 22 мая. За 10 дней ПЦР-тесты подтвердили коронавирус у 26 жильцов. Все госпитализированы в стационары», — говорится в сообщении.

Контактных с заболевшими жителей дома перевезли на 14-дневный карантин в обсерватор. В туалетах, кухнях, подъездах, этажных коридорах и нескольких квартирах проведена дезинфекция. За очагом распространения коронавируса установлен эпидемиологический контроль.

По данным на утро 2 июня, в Томской области с начала эпидемии зафиксировано 716 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 326 человек выздоровели, 14 пациентов умерли.

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