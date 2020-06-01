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Назван простой способ остановить распространение коронавируса

Источник:
Times
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Фото: © NIAID

Обеззараживающие свойства меди могут помочь остановить распространение коронавируса, заявил старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил.

Специалист указал, что вирус погибает на медной поверхности уже через четыре часа, тогда как на стальных и пластиковых поверхностях способен жить до трех-четырех суток в зависимости от температуры.

Дело в том, что ионы меди атакуют липидную мембрану вируса, а после проникновения внутрь полностью уничтожают его ДНК. Необычное дезинфицирующее свойство меди давно известно, однако быстрая гибель коронавируса от металла была подтверждена недавно.

«Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы», — посоветовал эксперт в интервью изданию Times.

Тема: Распространение коронавируса
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