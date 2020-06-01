Россияне получат дополнительный выходной в июле

День голосования по поправкам в Конституцию РФ, который назначен на 1 июля, будет выходным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин ранее объявил, что голосование пройдет 1 июля. Решение было принято по итогам совещания с рабочей группой, в которую вошли глава ЦИК Элла Памфилова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Глава государства призвал россиян принять активное участие в голосовании, а губернаторов регионов — обеспечить безопасность на участках для голосования и содействовать в организации мероприятия.

Все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — маской и перчатками. Также на участках предполагается использовать одноразовые ручки, чтобы минимизировать риски инфицирования коронавирусом.

Будут расширены возможности голосования на дому, в котором теперь впервые смогут принять участие граждане, которые не могут оставить родственника дома одного. С учетом предварительного голосования, процедура продлится с 25 июня по 1 июля.