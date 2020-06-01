НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин объявил дату голосования по Конституции

Источник:
Sibnet.ru
215 5
Фото: © пресс-служба президента РФ

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, заявил президент России Владимир Путин после встречи с членами рабочей группы по ее изменению, передает сайт Кремля.

«Обращаюсь и к руководителям регионов Российской Федерации, губернаторам. Прошу вас содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей», — сказал глава государства.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, однако в конце марта Путин перенес мероприятие на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

С предложение провести голосование 1 июля выступила глава ЦИК Элла Памфилова. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эта дата будет безопасна для проведения голосования.

Голосование пройдет сразу по пакету поправок. В частности, предлагается «обнулить» президентские сроки Владимира Путина, что позволит ему участвовать в выборах 2024 и 2030 годов.

Еще по теме
Россияне получат дополнительный выходной в июле
Домохозяйкам предложили платить МРОТ
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
Путин высказался по поводу открытия ряда стран для туристов
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявил дату голосования по Конституции
•
Россияне получат дополнительный выходной в июле
•
Сломался сервис «Сбербанк Онлайн»
•
Россияне с детьми получили деньги от государства
Подробности
•
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Со мной все плохо: главное отличие менталитета россиян
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Как рождаются ураганы и смерчи
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Огромная скала рухнула на дорогу в Горном Алтае
Сибирь 01.06.2020 18:14
Женихи и невесты Приангарья остались без свадеб
Сибирь 01.06.2020 18:10
Двенадцатилетнюю девочку убили в красноярском поселке
Сибирь 01.06.2020 17:42
Суд оштрафовал участников вечеринки в центре Новосибирска
Сибирь 01.06.2020 15:58
Самое популярное
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
9395
Прокурор потребовал конфисковать американские квартиры Покушалова
5161
Режим самоизоляции продлили на месяц в Новосибирске
4259
Операторы связи объяснили отказ от безлимитных тарифов
3590
Обсуждение (5)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявил дату голосования по Конституции
•
Россияне получат дополнительный выходной в июле
•
Сломался сервис «Сбербанк Онлайн»
•
Россияне с детьми получили деньги от государства
Подробности
•
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

slavaynin

Так это в России президент от безпорядков в бункере спрятался?

Nik3316

это насколько же Америка отсталая была, что нам достаточно только пыль смахивать с "разработок многодесятилетней...

Alhazred

Маск отличный бизнесмен и хороший инженер. Не считаю этот запуск чем то из ряда вон, но это большой прогресс...

slavaynin

хорошо,а то я уже переживать начал.

Disobedient

Уорнер бразерс пикчерз представляет! Величайшие марсианское вооружение «супер-пупер-ракету»!Это тебе...