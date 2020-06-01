Путин объявил дату голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, заявил президент России Владимир Путин после встречи с членами рабочей группы по ее изменению, передает сайт Кремля.

«Обращаюсь и к руководителям регионов Российской Федерации, губернаторам. Прошу вас содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей», — сказал глава государства.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, однако в конце марта Путин перенес мероприятие на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

С предложение провести голосование 1 июля выступила глава ЦИК Элла Памфилова. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эта дата будет безопасна для проведения голосования.

Голосование пройдет сразу по пакету поправок. В частности, предлагается «обнулить» президентские сроки Владимира Путина, что позволит ему участвовать в выборах 2024 и 2030 годов.