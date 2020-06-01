Изображение из интернета «убило» смартфоны Samsung

Способное поломать смартфоны Samsung изображение появилось в Сети, его опубликовал пользователь Twitter под псевдонимом Ice Universe.

«Никогда не устанавливайте эту картинку на заставку, особенно на смартфоны Samsung», — предупредил пользователь. На картинке изображен вполне стандартный пейзаж с природой.

В комментариях пользователи подтвердили, что после того, как они устанавливали фото в качестве обоев, их гаджеты начинали перезагружаться, мигать и выключаться. Некоторые владельцы гаджетов южнокорейской компании отметили, что потеряли все данные.

WARNING

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

Предположительно, сбои может вызывать некорректный цифровой профиль файла, который система не в состоянии обработать. Автор публикации отметил, что компания Samsung уже отреагировала на проблему и готовит специальное обновление.