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Изображение из интернета «убило» смартфоны Samsung

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено InMar Relatios

Способное поломать смартфоны Samsung изображение появилось в Сети, его опубликовал пользователь Twitter под псевдонимом Ice Universe.

«Никогда не устанавливайте эту картинку на заставку, особенно на смартфоны Samsung», — предупредил пользователь. На картинке изображен вполне стандартный пейзаж с природой.

В комментариях пользователи подтвердили, что после того, как они устанавливали фото в качестве обоев, их гаджеты начинали перезагружаться, мигать и выключаться. Некоторые владельцы гаджетов южнокорейской компании отметили, что потеряли все данные.

Предположительно, сбои может вызывать некорректный цифровой профиль файла, который система не в состоянии обработать. Автор публикации отметил, что компания Samsung уже отреагировала на проблему и готовит специальное обновление.

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