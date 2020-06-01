Двенадцатилетнюю девочку убили в красноярском поселке

Тело пропавшей несколько дней назад 12-летней девочки из поселка Нижняя Коя Шушенского района найдено в заброшенном пожарном резервуаре, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в понедельник.

По предварительной версии, вечером 30 мая девочка пошла со своей 10-летней сестрой встречать коров, после чего младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась на детской площадке. Когда ребенок не вернулся, родили объявили поиски.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека). Следователи в настоящее время устанавливают подозреваемых в преступлении.