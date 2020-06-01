НАВЕРХ

Двенадцатилетнюю девочку убили в красноярском поселке

Источник:
Sibnet.ru
529 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Тело пропавшей несколько дней назад 12-летней девочки из поселка Нижняя Коя Шушенского района найдено в заброшенном пожарном резервуаре, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в понедельник.

По предварительной версии, вечером 30 мая девочка пошла со своей 10-летней сестрой встречать коров, после чего младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась на детской площадке. Когда ребенок не вернулся, родили объявили поиски.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека). Следователи в настоящее время устанавливают подозреваемых в преступлении.

Еще по теме
Бандиты в Красноярске атаковали инкассаторов
Коллеги выдали СК новосибирскую судью
Экс-глава ГИБДД Кузбасса Мовшин выйдет на свободу досрочно
Суд в Чите рассмотрел дела по WhatsApp
смотреть все
Красноярск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявил дату голосования по Конституции
•
Россияне получат дополнительный выходной в июле
•
Сломался сервис «Сбербанк Онлайн»
•
Россияне с детьми получили деньги от государства
Подробности
•
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Со мной все плохо: главное отличие менталитета россиян
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Как рождаются ураганы и смерчи
НОВОСТИ СИБИРИ
Огромная скала рухнула на дорогу в Горном Алтае
Сибирь 01.06.2020 18:14
Женихи и невесты Приангарья остались без свадеб
Сибирь 01.06.2020 18:10
Двенадцатилетнюю девочку убили в красноярском поселке
Сибирь 01.06.2020 17:42
Суд оштрафовал участников вечеринки в центре Новосибирска
Сибирь 01.06.2020 15:58
Самое популярное
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
9389
Прокурор потребовал конфисковать американские квартиры Покушалова
5161
Режим самоизоляции продлили на месяц в Новосибирске
4259
Операторы связи объяснили отказ от безлимитных тарифов
3590
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявил дату голосования по Конституции
•
Россияне получат дополнительный выходной в июле
•
Сломался сервис «Сбербанк Онлайн»
•
Россияне с детьми получили деньги от государства
Подробности
•
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
91
США обвинили Россию в поставках фальшивой валюты
49
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
43
Трамп спрятался в бункере из-за массовых беспорядков в США
36
Маск после запуска Crew Dragon напомнил о шутке Рогозина про батут
28