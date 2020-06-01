Эксперты выбрали авто с самыми капризными двигателями

Седан Audi A4, выпущенный в 2009-2010 годах, оказался машиной с самым проблемным мотором, по версии американского издания Consumer Reports.

Специалисты выделили три проблемные зоны: сам ДВС, прокладка головки блока и трансмиссия. В некоторых моделях проблемы возникают с удивительной частотой при определенном возрасте и пробеге.

Самой проблемной машиной оказался седан Audi A4 с двухлитровым бензиновом турбомоторе, выпущенный в 2009-2010 годах. На пробеге 170-250 тысяч километров владельцам приходится вкладываться в крупный ремонт.

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Второе место занимает пикап Ford F-350 2008 года выпуска с 6,4-литровым дизельным мотором. Произведенные именно в этом году моторы требуют ремонта уже при пробеге в 104-191 тысячу километров.

В десятку авто с самым капризными двигателями попали Chrysler PT Cruiser 2001 года выпуска, Mini Cooper 2008-2009 годов, Chevrolet Equinox/GMC Terrain 2010 года, Jeep Wrangler 2006 года. Cadillac SRX 2010 года, Acura MDX 2003 года, Buick Lucerne 2006 года, GMC Acadia 2010 года. Их ждет ремонт в среднем на 180 тысячах километров.

«Отказ двигателя может быть вызван многими причинами. Некоторые двигатели нуждаются в восстановлении в связи с износом поршневых колец, что приводит к потере мощности, пропускам зажигания или чрезмерному расходу масла, в то время как другие страдают от отказа коленчатого вала или шатунного подшипника, о чем свидетельствует стук», — отметил главный механик Consumer Reports Джон Ибботсон.