Фильм дня: «Вкус жизни»

Фильм «Вкус жизни» — добрая комедийная мелодрама о любви и высокой кухне. Искренняя и достоверная — Кэтрин Зета-Джонс, будучи уже знаменитой, специально перед съемками поработала реальной официанткой в одном из престижных ресторанов.

США, 2007 год, режиссер Скот Хикс, 0+

В главной роли: Кэтрин Зета-Джонс и Аарон Экхарт

Сюжет фильма довольно прост: главная героиня Кейт Армстронг — профессиональный шеф-повар. В ее жизни все складывается удачно до трагедии в семье. Девушке приходится взять на себя ответственность за осиротевшую племянницу Зои. Вдобавок к этому ей нужно ужиться с Ником Палмером — самоуверенным типом и новым су-шефом их ресторана.

«Вкус жизни» — многократная переделка. Это ремейк немецкой картины «Неотразимая Марта», при этом сценарий создан на основе работы режиссера оригинальной ленты Сандры Нетлбек. Ценность ремейка в актерах. Главные роли в нем исполнили Кэтрин Зета-Джонс, известная по фильму «Чикаго», и Аарон Экхарт, знаменитый по роли прокурора Харви Дента в «Темном рыцаре».

Чтобы лучше подготовиться к своей роли Кэтрин Зета-Джонс проработала один вечер официанткой в престижном нью-йоркском ресторане. Многие посетители обращали на неё внимание и удивлялись, что официантка так сильно похожа на известную актрису, на что та отвечала: «Мне всегда так говорят».