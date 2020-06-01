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Курс доллара впервые с 6 марта упал ниже 70 рублей

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль уверенно растет к основным национальным валютам, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций также усилил рост.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.02 (мск) снижался на 41 копейку — до 69,74 рубля, а курс евро опустился на 25 копеек, до 77,68 рубля, приводит РИА Новости данные биржи.

Российский рынок акций также усилил рост: индекс Мосбиржи поднялся на 1,22% — до 2768,2 пункта, индекс РТС — на 2,32%, до 1248 пунктов.

Нефть марки Brent с поставками в августе дорожает на 0,13% — до 37,89 доллара за баррель: рано утром стоимость смеси опускалась до 37,64 доллара за баррель в преддверии новой встречи ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки в режиме видеоконференции. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание на 4 июня. Перед этим пройдет заседание министерского мониторингового комитета организации.



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