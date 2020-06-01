Фильмы с переводом Гоблина эксклюзивно вышли в Wink

Коллекция видеосервиса Wink пополнилась тремя эксклюзивными фильмами в переводе Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин.

В коллекции Wink появились юмористический фильм «Третий лишний» и две криминальные комедии «Большой Лебовски» и «Успеть до полуночи». Их можно посмотреть с максимально точным и близким к оригиналу переводом и озвучкой.

«Третий лишний. Комедия повествует о маленьком мальчике Джоне и его лучшем друге — плюшевом медвежонке Теде. Однажды в рождественскую ночь мальчик загадал желание, чтобы медвежонок ожил, и уже на следующее утро его мечта сбылась. Шли годы, Джон вырос, а вместе с ним и его плюшевый друг. Теперь молодой мужчина пытается устроить свою личную жизнь, но ему мешает Тед — грубый и циничный говорящий медведь.

«Большой Лебовски». Картина вышла в 1998 году и сразу же разошлась на цитаты по всему миру. Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Главный герой по прозвищу Чувак прожигает свою жизнь: курит травку, выпивает и играет в боулинг. Внезапно в его жизнь врываются гангстеры, которые ошибочно принимают главного героя за миллионера-однофамильца. Они похищают якобы его жену и требуют у Чувака огромный выкуп.

«Успеть до полуночи». Фильм с Робертом Де Ниро в главной роли строится вокруг вынужденной совместной поездки двух совершенно разных людей: охотника за головами Джека Уолша и Джонатана Мардукаса, укравшего у мафии 15 миллионов долларов. Джек должен доставить Джонатана из Нью-Йорка в Лос-Анджелес в условленный срок, однако он не учел, что за ними гонятся гангстеры, ФБР и преступная группировка.