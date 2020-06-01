Турбазы Бурятии открыли «для своих»

Турбазы и гостевые дома в Бурятии открыли в понедельник 1 июня, но они смогут принимать только жителей республики, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

«В Бурятии с 1 июня турбазы и гостиницы возобновят работу для семейного и индивидуального отдыха. Персонал и будущие гости будут обязаны заранее сдавать анализ на COVID-19, прежде чем заезжать в санаторно-курортные организации», — цитирует ТАСС пресс-службу правительства.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил Министерству туризма республики создать телефон горячей линии для анонимных сообщений о нелегальном оказании туристских услуг. Это необходимо для контроля за дисциплиной, чтобы гостиницы принимали только проверенных людей и не допускалось бесконтрольное.

Глава Бурятии также поручил рассмотреть возможность разрешить жителям Иркутской области при наличии отрицательной справки на COVID-19 останавливаться в гостиницах Северо-Байкальского района и города Северобайкальск. Под запретом до 1 июля на территории Бурятии остаются поездки организованными группами.