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Сломался сервис «Сбербанк Онлайн»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи сервиса «Сбербанк онлайн» столкнулись с проблемами в его работе, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов в интернете.

Большинство столкнувшихся с проблемами пользователей (75%) сообщают, что не могут войти в систему, а 15% жалуются на сбой в работе всех сервисов. Сбои наблюдаются в крупнейших российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Самару, Новосибирск, Краснодар и других.

Фото: © https://downdetector.ru/

Сбербанк подтвердил факт сбоя. «В настоящее время у некоторой части клиентов банка могут возникать трудности при проведении операций с вкладами в "Сбербанк онлайн"», — сообщил Sibnet.ru представитель колл-центра кредитного учреждения.

Кроме проблем с сервисом «Сбербанк онлайн», у части клиентов могут возникнуть трудности при обращении к банкомату. Отмечается, что специалисты банка уже работают над исправлением ситуации.

Пользователи полагают, что сбой может быть связан с массовой выплатой субсидий россиянам с детьми. Их зачисление началось с 1 июня. По другой версии, проблемы вызваны истечением срока действия корневого сертификата AddTrust.

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