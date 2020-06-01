Черный дым от горящих складов накрыл Новосибирск. ВИДЕО

Сильный пожар, разгоревшийся в складских помещениях по улице Гипсовая в Заельцовском районе Новосибирска, сняли на видео местные жители. На место ЧП выехали дополнительные пожарно-спасательные расчеты, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы областного ГУ МЧС.

На кадрах, сделанных очевидцами, заметны клубы дыма от горящих зданий. «Время от времени виден небольшой открытый огонь», — сообщил Sibnet.ru местный житель.

На месте работают сотрудники МЧС. По предварительной информации возгорание произошло в одноэтажном складском помещении. «Сейчас дополнительные силы пожарно-спасательных расчетов стягиваются к месту происшествия», — сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы областного ГУ МЧС.

По предварительной информации площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров, внутри складского помещения хранятся шины и деревянные изделия. К месту пожара направлена химическая лаборатория для замер предельно допустимой концентрации воздуха.