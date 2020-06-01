НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Авто за 1,5 млн включили в программу льготного кредитования

Источник:
Sibnet.ru
303 3
Фото: © Sibnet.ru

Предельная стоимость машины по программам льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» увеличивается до 1,5 миллиона рублей, сообщил Минпромторг РФ.

Распоряжение о расширении льготных программ принято 21 мая. На это правительство выделило дополнительно 7 миллиардов рублей.

Помимо того, что автокредит будет распространяться на машины стоимостью до 1,5 миллиона рублей, есть еще несколько изменений. Авто по программе смогут приобрести семьи с детьми, работники государственных медорганизаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПодержанные авто начали скакать в цене

На льготу смогут рассчитывать продавшие свой автомобиль старше шести лет дилеру в счет уплаты части первоначального взноса (Trade-In), а также покупатели электромобилей. Нововведения по льготным кредитам начнут действовать с 1 июня.

Льготное автокредитование в России с 2018 года стало работать через программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Программы дают скидку в 10% (25% на Дальнем Востоке).

Еще по теме
Курс доллара впервые с 6 марта упал ниже 70 рублей
Сломался сервис «Сбербанк Онлайн»
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
Подсчитаны траты России на борьбу с коронавирусом
смотреть все
Авто #Деньги #Авторынок
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусом за сутки заразились 9035 россиян
•
Курс доллара впервые с 6 марта упал ниже 70 рублей
•
Сломался сервис «Сбербанк Онлайн»
•
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
Подробности
•
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Со мной все плохо: главное отличие менталитета россиян
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Как рождаются ураганы и смерчи
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Суд оштрафовал участников вечеринки в центре Новосибирска
Сибирь 01.06.2020 15:58
Новосибирск отменил самоизоляцию для прибывающих из регионов
Сибирь 01.06.2020 15:51
Турбазы Бурятии открыли «для своих»
Сибирь 01.06.2020 15:32
Черный дым от горящих складов накрыл Новосибирск. ВИДЕО
Сибирь 01.06.2020 14:50
Самое популярное
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
7395
Прокурор потребовал конфисковать американские квартиры Покушалова
5113
Режим самоизоляции продлили на месяц в Новосибирске
4220
Операторы связи объяснили отказ от безлимитных тарифов
3519
Обсуждение (3)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусом за сутки заразились 9035 россиян
•
Курс доллара впервые с 6 марта упал ниже 70 рублей
•
Сломался сервис «Сбербанк Онлайн»
•
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
Подробности
•
Законы июня: роуминг отменяется, выплаты начинаются
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
90
США обвинили Россию в поставках фальшивой валюты
47
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
43
Трамп спрятался в бункере из-за массовых беспорядков в США
29
Маск после запуска Crew Dragon напомнил о шутке Рогозина про батут
27