Авто за 1,5 млн включили в программу льготного кредитования

Предельная стоимость машины по программам льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» увеличивается до 1,5 миллиона рублей, сообщил Минпромторг РФ.

Распоряжение о расширении льготных программ принято 21 мая. На это правительство выделило дополнительно 7 миллиардов рублей.

Помимо того, что автокредит будет распространяться на машины стоимостью до 1,5 миллиона рублей, есть еще несколько изменений. Авто по программе смогут приобрести семьи с детьми, работники государственных медорганизаций.

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На льготу смогут рассчитывать продавшие свой автомобиль старше шести лет дилеру в счет уплаты части первоначального взноса (Trade-In), а также покупатели электромобилей. Нововведения по льготным кредитам начнут действовать с 1 июня.

Льготное автокредитование в России с 2018 года стало работать через программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Программы дают скидку в 10% (25% на Дальнем Востоке).