Дожди и грозы задержатся в Восточной Сибири

Кратковременные дожди, грозы и туманы придут в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию на предстоящей неделе. Температура воздуха поднимется до +22 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкальском крае местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Утром при прояснении туман. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду. Температура ночью +1… +6, местами от 0 до -3 градусов. Днем в большинстве районов +17… +22, местами +12… +17 градусов.

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В Бурятии кратковременные дожди, местами грозы. Утром — туман. Ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +2… +6, местами -1… -4 градуса. Днем +22… +27 градусов, местами +12…+17.

В Иркутской области небольшие дожди и грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +4… +9°, местами от 0 до +1 градуса. Днем +19… +24, местами +13… +18 градусов.