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Парковки в центре Новосибирска сделали платными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сеть платных парковок заработала на Красном проспекте в Новосибирске с понедельника. Девять платных парковочных мест будут работать с 7.00 до 22.00, сообщила пресс-служба мэрии.

Девять парковочных зон предусматривают 563 машино-места. После 22.00 и до 7.00 парковка останется бесплатной. Также без оплаты можно будет припарковать автомобиль в субботу, воскресенье и праздничные дни.

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На парковках Красного проспекта напротив домов № 18, 25, 38, 65, 68 стоимость услуг – 100 рублей в час. От пересечения Красного проспекта с улицы Писарева до пересечения Красного проспекта с улицы Дуси Ковальчук стоимость услуг – 50 рублей в час.

Оплатить парковку можно будет через электронное устройство со встроенной системой защиты информации по безналичному расчету за реальное время нахождения транспортного средства

Способы оплаты:

  • паркомат (банковской картой);
  • личный кабинет на сайте parking-54.ru;
  • мобильное приложение «Горпарковки»;
  • СМС-оплата по короткому номеру 9878.

За неоплату услуг платной парковки владельцам транспортных средств будет выписываться административный штраф.

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Парковка для транспортных средств, управляемых инвалидами и перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, остается бесплатной на специально отведенных парковочных местах.

Кроме того, для транспортных средств с детьми-пациентами ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» парковка на Красном проспекте, 18 будет бесплатной. Для этого представителям ребенка необходимо сделать отметку в медицинском учреждении для включения их в реестр посетителей. 

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