Шамсутдинову добавят к обвинению еще одну статью УК РФ

Срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему в забайкальской воинской части восемь человек, добавят к обвинению в убийстве еще одну уголовную статью, сообщил адвокат Равиль Тугушев.

«Ему было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство), но так как два человека остались живы, обвинение разделили на две части. Во-первых, осталось обвинение по статье 105, во-вторых, добавится статья "покушение на убийство"», — цитирует ТАСС Тугушева.

Шамсутдтинов 25 октября 2019 год открыл огонь по сослуживцам. В результате погибло восемь человек, двое получили тяжелые ранения. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами.

Шамстудинов также стал фигурантом еще одного уголовного дела — о дедовщине, но уже в качестве потерпевшего. Главным обвиняемым выступал Руслан Мухатов. В марте суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.