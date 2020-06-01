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Глава Тувы отчитал создателей фейков о COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Тувы Шолбан Кара-Оол, заразившийся коронавирусом, выложил в соцсетях пост о том, как работают медики в период пандемии в республике, а также отчитал создателей фейков о COVID-19, назвав их политиканами, а ложь — предательством.

«В больнице время словно замедляется, и можно осмотреться, подумать... Конечно, все мысли у меня о ситуации с коронавирусом. Все ли мы сделали правильно? Вы сами видите, что коронавирус в нашей республике вступил во все права», — написал Кара-Оол на своей странице в Facebook.

Он также рассказал, что сейчас в республике развернули инфекционный госпиталь на 327 мест. А за две недели дополнительно ввели более 700 инфекционных коек. 

Но если до середины мая удавалось очень быстро прорабатывать каждый контакт, то сегодня одномоментно всех протестировать, выдать результаты анализов и госпитализировать стало сложно.

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«Давайте побережем себя и не будем испытывать здравоохранение на прочность. К каждому человеку, к каждой семье не приставишь врача, не выделишь койку для лечения. Таких возможностей нет ни у одной страны мира», — предупредил руководитель региона.

Он также обратил внимание на ложную информацию о вирусе и отругал создателей фейков. «Это делают персоны, которые ничего полезного не сделали для людей… То кричат, что китайцы заполонили город, то – никого в республику не впускать, то – почему отменили авиарейсы… С точки зрения морали такое политиканство вполне можно назвать предательством», — резюмировал Кара-Оол.

Тема: Распространение коронавируса
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