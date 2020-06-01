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Владельцу «Зимней вишни» предъявили окончательное обвинение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщается на сайте СК РФ.

Вишневскому вменяется дача взятки в особо крупном размере организованной преступной группе, возглавляемой начальником инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой. В группу также входил ее сын Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

По версии следствия, Вишневский передал взятку в размере 7 миллионов рублей в 2013–2014 годах за бездействие при строительном и пожарном надзоре в ходе реконструкции ТЦ «Зимняя вишня». По указанию Комковой он перечислил средства в «ИСК Ресурс» по мнимому договору на оказание услуг по проектированию. Затем Чередниченко обналичил деньги.

Это позволило провести реконструкцию ТЦ без разрешения на строительство и без установки автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей составила акт обследования с недостоверной информацией о выполненных работах, а Комкова проигнорировала нарушения противопожарной безопасности, отметили в комитете.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Правоохранители возбудили уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и нарушении требований пожарной безопасности.

Тема: Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»
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