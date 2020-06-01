Домохозяйкам предложили платить МРОТ

Законопроект, предлагающий выплачивать домохозяйкам пособие в размере МРОТ, внесен в Госдуму, сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы Ярослава Нилова.

«Лица, занятые ведением домашнего хозяйства своей семьи», будут получать ежемесячное денежное пособие, цитирует РИА Новости пояснительную записку к законопроекту.

Под домашних хозяйством в проекте подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому.

Сумма ежемесячной выплаты устанавливается в размере МРОТ (сейчас это 12 130 рублей). Право на пособие возникнет только у одного члена семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

«Не нужно недооценивать их (домохозяек) востребованность. Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе – вне зависимости от любой короны», — приводятся слова Нилова в сообщении пресс-службы.

Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2021 года. Ранее правительство РФ не поддержало инициативу, так как МРОТ «может применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования».