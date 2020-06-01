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Жара накроет Сибирь в июне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Западная и часть Восточной Сибири станут очагами жаркой погоды в июне. В ряде регионов ожидается дефицит осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очаг жаркой погоды в июне — это Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией. В Чукотке тоже ожидается жаркий месяц», — цитирует ТАСС Вильфанда.

На европейской территории среднемесячная температура в июне ожидается около нормы. Но небольшое отрицательное отклонение от нормы к Западу от Москвы: Смоленская, Брянская, Тверская области.

Дефицит осадков ожидается на крайнем юге Восточной Сибири: Хакасия, Тува, Забайкальский край. Также на Дальнем Востоке: Амурская область и на севере Якутии.

«Это подтверждает тот прогноз о сложной пожароопасной ситуации, который мы выпустили ранее», — подчеркнул метеоролог.

Высокая пожарная опасность прогнозируется на территории Сибири и Дальнего Востока, а также европейской части страны в течение всего пожароопасного сезона 2020 года и вполне может войти в пятерку самых горимых.

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