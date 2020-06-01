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Тарантино назвал лучший фильм последнего десятилетия

Источник:
The playlist
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Фильм Дэвида Финчера «Социальная сеть» режиссер Квентин Тарантино посчитал лучшим из всех снятых картин за последнее десятилетие.

«Это номер один, потому что это лучшее, вот и все! Это подавляет всю конкуренцию», — сказал Тарантино, отвечая на вопрос журналиста издания The playlist: какой фильм последнего десятилетия он считает самым лучшим?

Фильм «Социальная сеть»вышел в 2010 году, был номинирован на «Оскар» в пяти категориях, в числе которых «Лучший фильм». Сюжет фильма рассказывает о создателе социальной сети Facebook Марке Цукерберге. 



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