Тарантино назвал лучший фильм последнего десятилетия

Фильм Дэвида Финчера «Социальная сеть» режиссер Квентин Тарантино посчитал лучшим из всех снятых картин за последнее десятилетие.

«Это номер один, потому что это лучшее, вот и все! Это подавляет всю конкуренцию», — сказал Тарантино, отвечая на вопрос журналиста издания The playlist: какой фильм последнего десятилетия он считает самым лучшим?

Фильм «Социальная сеть»вышел в 2010 году, был номинирован на «Оскар» в пяти категориях, в числе которых «Лучший фильм». Сюжет фильма рассказывает о создателе социальной сети Facebook Марке Цукерберге.