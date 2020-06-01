Песков рассказал, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы 24 июня, как обычно, с трибуны на Красной площади, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, будут [наблюдать за парадом] президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств», — приводит ТАСС слова Пескова.

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Пресс-секретарь президента заметил, что необходимо будет учесть и «эпидемиологическую модальность», однако выразил надежду, что «ко времени парада от этого режима [ограничений] практически ничего не останется».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доступ на Красную площадь в день парада Победы в Москве будет ограничен. «Красная площадь имеет свои ограничения. И всегда в день парада [Победы] приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет», — сказал он.

Путин 26 мая на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Глава государства пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.