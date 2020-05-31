Социальная дистанция станет обязательной в самолетах

Социальное дистанцирование будет обязательным при посадке в самолет и на протяжении всего полета, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Здесь тоже определенное регулирование предполагает, что дистанция, которая соблюдалась на входе в самолет, при нахождении в самолете и на выходе, не должна меняться. Должно быть социальное дистанцирование, на этом этапе нашей жизни это обязательное условие», — приводит РИА Новости слова Поповой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Зарегистрирован первый российский препарат от коронавируса

На вопрос, обязан ли в таком случае аэропорт организовать несколько автобусных рейсов для вылетающих пассажиров, если это потребуется для соблюдения дистанции, руководитель ведомства ответила утвердительно. По ее словам, в противном случае воздушная гавань «не выполнит свои обязательства».

Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса, по данным ученых, считается пройденным. Страна начала поэтапно снимать введенные ограничения, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в 85 российских регионах превысило 405 тысяч человек. Более 4,6 тысячи пациентов скончались, 171 тысяча вылечились. В мире, по данным ВОЗ, заболели как минимум 5,8 миллиона человек, почти 365 тысяч умерли. Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.