Трамп заявил о появление у США «величайших вооружений»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon заявил, что у США вскоре появятся «величайшие вооружения» в истории.

«Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо [можно было] представить в истории. Я уже видел разработки, даже я не могу поверить в это», — приводит ТАСС слова Трампа. Подробностей американский лидер не привел.

В середине мая Трамп заявлял, что Соединенные Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент.

По его утверждению, создаваемая США ракета — «самая быстрая в мире, почти в три раза быстрее российской или китайской». Трамп не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь.