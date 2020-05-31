«ВАЗ 2105» с семью пассажирами влетел в магазин под Красноярском

Водитель в поселке «Памяти 13 Борцов» под Красноярском опрокинул автомобиль и влетел в стоящий на обочине магазин, в результате три человека погибли и пятеро пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Рано утром в п. «Памяти 13 Борцов» 30-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2105", двигаясь по ул. Гурского, по ходу движения совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на магазин. В автомобиле находилось 8 человек», — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате происшествия трое пассажиров автомобиля погибли (две женщины и мужчина), пять человек госпитализированы.

«Водитель прошел медицинское освидетельствование, установлено, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, помимо этого у него не было права на управление транспортным средством», — уточнили в пресс-служба ГУ МВД.

По факту ДТП Следственной частью Главного следственного управления было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.