Поединок российского бойца Волкова возглавит турнир UFC

Россиянин Александр Волков проведет бой против американца Кертиса Блэйдса 20 июня на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, сообщил менеджер россиянина Иван Банников.
«Бой пройдет 20 июня», — сказал ТАСС Банников. Поединок станет главным событием вечера.
Поединок пройдет в тренировочном комплексе UFC Apex. Изначально бой Волков — Блэйдс должен был пройти 20 июня в Канаде. Турнир был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В активе 31-летнего россиянина 31 победа и семь поражений. На счету 29-летнего Блэйдса 13 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся. Спортсмены выступают в тяжелой весовой категории.
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