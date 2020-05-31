Трамп перенесет саммит G7 и пригласит на него президента России

Президент США Дональд Трамп назвал «Большую семерку» «очень устаревшей группой стран» и заявил, что хочет расширить формат, пригласив на встречу Россию, Австралию, Индию и Южную Корею

«Президент сообщил некоторые новости о G7, которые разрешил использовать нам под запись. Он откладывает его до сентября и планирует пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию», — приводит РИА Новости сообщение журналистов президентского пула.

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«Мне не кажется, что G7 в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — заявил позднее сам Трамп.

В свою очередь, директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить вопросы, связанные с КНР.

«Алисса Фара сказала, что (саммит) сведет вместе наших традиционных союзников, чтобы поговорить о том, как иметь дело с будущим Китая», — говорится в сообщении журналистов.

Ранее Трамп написал в Twitter, что хочет провести саммит в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса, «в намеченные даты или около того». Изначально планировалось, что саммит состоится 10-12 июня. Позднее Белый дом допустил, что саммит пройдет до конца месяца.