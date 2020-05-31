Путин высказался по поводу открытия ряда стран для туристов

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что в некоторых государствах, которые определенные ограничения сняли в связи с улучшением ситуации, приходится вновь возвращаться к мерам по борьбе с коронавирусом

Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил, что снятие ограничений во многих странах — чрезвычайно важный вопрос. Прежде всего, по словам Путина, это делают страны, экономика которых сильно зависит от отрасли туризма. «Все понятно», — приводит ТАСС комментарий российского лидера.

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При этом президент России обратил внимание, что в некоторых государствах, которые определенные ограничения сняли в связи с улучшением ситуации, приходится вновь возвращаться к мерам по борьбе с коронавирусом.

«Мы это тоже видим, это происходит на наших глазах. Поэтому нам нужно вместе с нашими специалистами, с медиками, санитарными врачами понять, как выстраивать работу по этому направлению», — дал поручение президент.