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PUBG станет бесплатной для пользователей Steam

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: SnakeDrone / Attribution License

Пользователи Steam смогут бесплатно поиграть в «королевскую битву» PlayerUnknown's Battlegrounds — льготный период будет действовать с 4 по 8 июня.

В этот период на игру также будет действовать скидка в 50%, сообщается в официальном Twitter разработчиков. Событие приурочено к благотворительной акции PlayApartTogether, в рамках которой Всемирная организация здравоохранения призывает проводить больше времени в играх.

Инициативу уже поддержали 18 крупных представителей игровой индустрии. PUBG вышел в Steam в марте 2017 года и долгое время удерживал лидирующие позиции в сервисе по количеству игроков онлайн.

Сейчас стоимость «королевской битвы» в Steam для российских игроков составляет 949 рублей.

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