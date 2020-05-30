PUBG станет бесплатной для пользователей Steam

Пользователи Steam смогут бесплатно поиграть в «королевскую битву» PlayerUnknown's Battlegrounds — льготный период будет действовать с 4 по 8 июня.

В этот период на игру также будет действовать скидка в 50%, сообщается в официальном Twitter разработчиков. Событие приурочено к благотворительной акции PlayApartTogether, в рамках которой Всемирная организация здравоохранения призывает проводить больше времени в играх.

Инициативу уже поддержали 18 крупных представителей игровой индустрии. PUBG вышел в Steam в марте 2017 года и долгое время удерживал лидирующие позиции в сервисе по количеству игроков онлайн.

Сейчас стоимость «королевской битвы» в Steam для российских игроков составляет 949 рублей.