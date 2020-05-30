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Новосибирскую вакцину от коронавируса закапают в нос

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: KOMUnews / Attribution License

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус. Вакцина» на канале «Россия 1».

«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интраназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос», — рассказал Максютов.

Ожидается, что клинические испытания российских вакцин на людях начнутся 29 июня и будут состоять из четырех фаз. Всего России разработала восемь вакцин от коронавируса, идет подготовка к массовому производству препаратов.

Масштабная вакцинация от коронавируса возможна только после официальной регистрации препаратов, успешно прошедших испытания. Сначала планируется вакцинировать медиков и людей из групп риска. В дальнейшем прививки также могут стать обязательными для всех.

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Новосибирскую вакцину от коронавируса закапают в нос
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