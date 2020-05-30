США обвинили Россию в поставках фальшивой валюты

Правительство Мальты изъяло партию «контрафактной» ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Дипломатическое ведомство США фальшивые динары были напечатаны российским предприятием «Гознак», которое напрямую принадлежит правительству и занимается производством банкнот и документов.

«Данный инцидент снова подчеркивает необходимость прекращения Россией своих вредных и дестабилизирующих действий в Ливии», — говорится в сообщении Госдепа, авторы которого также подчеркивают, что заказчиком валюты выступила «нелегитимная организация».

Россия официально печатает валюту для Ливии с 2016 года. Деньги предназначены для ливийского параллельного правительства во главе с его лидером, командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром.

Сейчас в Ливии сразу два центральных банка. Напечатанная в России валюта немного отличается от динаров, которые выпускают для официального правительства в Британии. Тем не менее, ливийское официальное правительство не объявляло напечатанные в России динары фальшивыми.

В Ливии продолжается гражданская война, которая началась после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году. В стране действуют два основные силы — правительство национального согласия, во главе которого стоит Фаиз Саррадж, а также оппозиция при поддержке генерала Халифы Хафтара.