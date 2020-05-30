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Бандиты в Красноярске атаковали инкассаторов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на инкассаторов в Красноярске, в результате которого два человека были ранены, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Вооруженное нападение на машину инкассаторов было совершено утром в субботу у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске.

Пострадали двое инкассаторов, им стреляли по ногам. Пострадавшие прооперированы и находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В городе введен в действие специальный план по задержанию налетчиков.

В соцсетях уже появилось видео, на котором показан момент нападения на инкассаторов в Красноярске. Ролик опубликовали в группе «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что нападавшие были одеты в куртки с капюшонами, а на лицах у них были защитные маски.

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