Триллер «Выжить после» стартует на СТС

Сюжет сериала «Выжить после» рассказывает о борьбе выживших после массового заражения вирусом москвичей, которые борются с зомби, показ стартует на СТС 1 июня.

По сюжету, одиннадцать молодых людей просыпаются в подземном бункере. Они не знают друг друга и не помнят, как туда попали. Пленники должны выбраться, пока не закончились воздух, вода и припасы.

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Оказавшись на воле, они понимают, что худшее впереди: Москва превратилась в безлюдную пустыню, заражённую вирусом и заполонённую зомби. Им нужно не только выжить, но и узнать, что причиной вируса стал эксперимент корпорации «Вершина», цель которого создание новой расы идеальных людей.

Главные роли в сериале исполнили Иван Макаревич, Дмитрий Ендальцев, Любовь Аксёнова, Сергей Годинн, Шамиль Хаматов и Валерия Федорович.

Впервые сериал вышел на СТС в 2013 году, всего у проекта три сезона. Сейчас телеканал решил повторить фантастический триллер. Первую серию покажут в понедельник, 1 июня в 22.00.

Зомбо-сериал будет выходить с понедельника по четверг в 22.00 на канале СТС.