Китай опроверг главную версию происхождения коронавируса

Рынок морепродуктов города Ухань не является первоисточником коронавируса SARC-CoV-2, выяснили китайские ученые. Ранее считалось, что самая первая вспышка инфекции произошла на рынке.

Генетические исследования образцов животных с продуктового рынка Уханя показали, что у них не было COVID-19, соответствующие исследования провели специалисты Национального центра по профилактике и контролю заболеваний, передает Daily Mail.

Таким образом, рынок был не причиной коронавируса, а всего лишь жертвой. Исследования подтвердили версию, что вирус возник у летучих мышей. Однако к человеку он мог перейти только через «промежуточное животное».

Отмечается, что место заражения «нулевого» пациента пока неизвестно. Кроме этого, пока неясно, какое именно животное послужило передаточным звеном между летучими мышами и человеком.