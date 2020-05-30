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Китай опроверг главную версию происхождения коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Рынок морепродуктов города Ухань не является первоисточником коронавируса SARC-CoV-2, выяснили китайские ученые. Ранее считалось, что самая первая вспышка инфекции произошла на рынке.

Генетические исследования образцов животных с продуктового рынка Уханя показали, что у них не было COVID-19, соответствующие исследования провели специалисты Национального центра по профилактике и контролю заболеваний, передает Daily Mail.

Таким образом, рынок был не причиной коронавируса, а всего лишь жертвой. Исследования подтвердили версию, что вирус возник у летучих мышей. Однако к человеку он мог перейти только через «промежуточное животное».

Отмечается, что место заражения «нулевого» пациента пока неизвестно. Кроме этого, пока неясно, какое именно животное послужило передаточным звеном между летучими мышами и человеком.

Тема: Распространение коронавируса
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