Президент Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем, сообщается на сайте Кремля. На эту дату запланировано проведение парада Победы.

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.

Перенесенный парад в центре Москвы должен пройти в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и первого парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади.

Ранее Путин поручил начать подготовку к праздничному мероприятию, которое было перенесено из-за пандемии коронавируса. Обеспечивать безопасность парада будет глава Минобороны Сергей Шойгу.