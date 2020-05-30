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Путин объявил 24 июня выходным днем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем, сообщается на сайте Кремля. На эту дату запланировано проведение парада Победы.

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.

Перенесенный парад в центре Москвы должен пройти в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и первого парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади.

Ранее Путин поручил начать подготовку к праздничному мероприятию, которое было перенесено из-за пандемии коронавируса. Обеспечивать безопасность парада будет глава Минобороны Сергей Шойгу.

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