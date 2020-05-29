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Режим самоизоляции ослабят в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Омская область с 4 июня начнет ослаблять режим самоизоляции, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Принято решение начать ослабление режима самоизоляции. С 4 июня мы открываем работу торговых центров, но останутся закрытыми в них точки общепита и детские комнаты. Кроме того, открываем садовые маршруты. Возобновят работу автошколы», — сказал Бурков.

По словам главы региона, для граждан с 4 июня разрешаются занятия спортом на улице и прогулки. Одновременно возрастет ответственность руководителей всех организаций, будет контролироваться соблюдение санитарных норм, масочного режима и дезинфекции.

Также с 4 июня без открытия читальных залов заработают библиотеки, начнут работу садовые маршруты на муниципальном пассажирском транспорте, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Детские сады при этом останутся закрытыми.

По данным оперативного штаба на 29 мая, в Омской области за сутки подтверждено еще 42 случая заражения коронавирусом, 357 человек выздоровели, 20 пациентов умерли. Сейчас лечение от инфекции продолжают 892 пациента.

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