Российские истребители перехватили ракетоносцы США

Российские истребители перехватили американские стратегические бомбардировщики В-1В над Черным и Балтийским морями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дежурные силы по ПВО Западного и Южного военных округов обнаружили бомбардировщики ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, после чего на перехват были подняты истребители Су-27П и Су-30СМ.

«Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолеты стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американские бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля даже на значительном удалении от границы России, в направлении которой они первоначально двигались.

«Полеты российских боевых самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После выполнения задачи российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования», — уточнило ведомство.

Командование ВВС США в Европе подтвердило, что два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer взлетели с базы в штате Южная Дакота и после трансатлантического беспосадочного перелета пересекли акваторию Черного моря.