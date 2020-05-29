НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские истребители перехватили ракетоносцы США

Источник:
Sibnet.ru
215 2
Фото: United States Air Force

Российские истребители перехватили американские стратегические бомбардировщики В-1В над Черным и Балтийским морями, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дежурные силы по ПВО Западного и Южного военных округов обнаружили бомбардировщики ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, после чего на перехват были подняты истребители Су-27П и Су-30СМ.

«Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолеты стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американские бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля даже на значительном удалении от границы России, в направлении которой они первоначально двигались.

«Полеты российских боевых самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После выполнения задачи российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования», — уточнило ведомство.

Командование ВВС США в Европе подтвердило, что два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer взлетели с базы в штате Южная Дакота и после трансатлантического беспосадочного перелета пересекли акваторию Черного моря.

Еще по теме
Путин поручил расширить военные базы в Сирии
Ракетоносец Ту-22М3М испытали на сверхзвуке
Опубликовано видео перехвата самолета США истребителями Су-35
Китайские эксперты рассказали о предполагаемых целях ракет в Сибири
смотреть все
Оборона #Армия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил расширить военные базы в Сирии
•
Минтруд предложил ввести особый порядок увольнения
•
Российские истребители перехватили ракетоносцы США
•
Названа дата школьных выпускных в России
Подробности
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
•
Кабинет президента: где работают Трамп и Путин
•
Россия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Любовь и месть: как понять кошку
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Режим самоизоляции ослабят в Омской области
Сибирь 29.05.2020 23:24
Торговые центры и базы отдыха откроют в Кузбассе
Сибирь 29.05.2020 22:40
Коллеги выдали СК новосибирскую судью
Сибирь 29.05.2020 17:24
Коронавирус нашли в детсаду Барнаула
Сибирь 29.05.2020 16:43
Самое популярное
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
31984
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
10312
Российская учительница совратила школьника
6003
Сотрудники ресторана в Братске разделись в знак протеста
5745
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил расширить военные базы в Сирии
•
Минтруд предложил ввести особый порядок увольнения
•
Российские истребители перехватили ракетоносцы США
•
Названа дата школьных выпускных в России
Подробности
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
•
Кабинет президента: где работают Трамп и Путин
•
Россия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Первая партия новейших САУ «Коалиция-СВ» поступила в войска
84
Россия потребовала от Bloomberg извинений за «рейтинг» Путина
51
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
43
Обвинения США вызвали «гомерический хохот» в Москве
28
Озвучены условия работы магазинов одежды после открытия
24