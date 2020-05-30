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Фильм дня: «12 лет рабства»

Источник:
Sibnet.ru
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Режиссер фильма «12 лет рабства» Стив МакКуин признался, что историческая драма для него много значит, поэтому создавал он ее чрезвычайно скрупулезно. В результате получился самый достоверный фильм про рабство в США.

«Для того, чтобы рассказать историю, необходимо сохранить равновесие. Чтобы функционировал каждый кусок, ни одна часть не должна быть тяжелее или легче. Я добиваюсь этого почти хирургическим путем, постепенно отсекая все лишнее, и смотрю, что выходит, — говорил МакКуин.

США/Великобритания, 2013 год, режиссер Стив МакКуин, 16+
В главной роли: Чиветель Эджиофор

Главный герой фильма Соломон Нортап был женатым и образованным мужчиной. Он жил и работал в штате Нью-Йорк, когда однажды ему предложили привлекательную работу в Вашингтоне. По прибытии он был похищен, стал рабом и влачил жалкую жизнь, переходя от одного хозяина к другому.

Работа над фильмом стала для МакКуина одновременно безумно интересной и крайне сложной. Ответственность была высока как минимум по той причине, что бабушка и дедушка режиссера являлись потомками рабов из Вест-Индии. Создание фильма о рабстве МакКуин приравнивал к работе над таким темам, как Вторая мировая война или Холокост.

Старания себя оправдали — у МакКуина семь побед в различных кинопремиях за режиссерскую работу, включая «Оскар» за лучший фильм. В номинации «Оскара» «Лучший режиссер» он тоже был номинирован, но тогда победа досталась Альфонсо Куарону за «Гравитацию».

«Людям иногда нужно обращаться к прошлому, чтобы уверенно шагать в будущее. 150 лет назад было отменено рабство, в 60-е годы прошлого века началось движение за предоставление права голоса чернокожим. И вот результат этого пути — нынешний американский президент (2009-2017 года президент США — Барак Обама), все это меня вдохновило на создание фильма», — говорил МакКуин о фильме в 2013 году. 

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