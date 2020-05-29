Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. По его словам, соцсети больше не будут уходить от ответственности

«Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Но это не так. Исполнительный указ призван [установить] новое регулирование на основе раздела 230 закона [об этике в сфере] коммуникаций», — приводит ТАСС слова Трампа.

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Президент США подчеркнул, что социальные, «замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности, это большое решение».

По его утверждению, социальные сети до подобного указа «могли делать все, что захочется». Американский лидер поручил Федеральной комиссии по торговле контролировать соблюдение данными сайтами запрета участвовать в каких-либо «вводящих в заблуждение или наносящих вред торговле действиях».

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что допускает возможность закрытия Twitter.

Ранее Трамп публично пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат «заглушать голоса консерваторов». Это заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.