Парапланерист заснял свое падение с высоты в 1,5 км

Два парапланериста столкнулись на высоте почти в 1,5 тысячи метров, один из них снимал полет на камеру, и инцидент попал на видео — оно опубликовано на YouTube.
«Это видео не для того, чтобы искать виновника, потому что делятся ошибки, но чтобы напомнить, что параплан остается нетривиальным видом спорта», — подписал видео его автор Себастьян Ватье.
Он отметил, что пилоты не пострадали.
Инцидент, по данным Daily Mail, произошел недалеко от озера Эгебелет в департаменте Савойя. При падении параплан зацепился за деревья, так что Ватье повис. На десять минут он потерял сознание.
senikЖадность. Вот и все объяснение.
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