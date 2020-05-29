Парапланерист заснял свое падение с высоты в 1,5 км

Два парапланериста столкнулись на высоте почти в 1,5 тысячи метров, один из них снимал полет на камеру, и инцидент попал на видео — оно опубликовано на YouTube.

«Это видео не для того, чтобы искать виновника, потому что делятся ошибки, но чтобы напомнить, что параплан остается нетривиальным видом спорта», — подписал видео его автор Себастьян Ватье.

Он отметил, что пилоты не пострадали.

Инцидент, по данным Daily Mail, произошел недалеко от озера Эгебелет в департаменте Савойя. При падении параплан зацепился за деревья, так что Ватье повис. На десять минут он потерял сознание.