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Парапланерист заснял свое падение с высоты в 1,5 км

Источник:
Sibnet.ru
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Два парапланериста столкнулись на высоте почти в 1,5 тысячи метров, один из них снимал полет на камеру, и инцидент попал на видео — оно опубликовано на YouTube.

«Это видео не для того, чтобы искать виновника, потому что делятся ошибки, но чтобы напомнить, что параплан остается нетривиальным видом спорта», — подписал видео его автор Себастьян Ватье.

Он отметил, что пилоты не пострадали.

Инцидент, по данным Daily Mail, произошел недалеко от озера Эгебелет в департаменте Савойя. При падении параплан зацепился за деревья, так что Ватье повис. На десять минут он потерял сознание.

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senik

Жадность. Вот и все объяснение.

karavoron

"Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс."Известный таксист.

лачинов

А кто то обещал ещё и пенсионерам безбедную жизнь. Реформу провели. а с прибавочкой то как то ...Наверно...

Удавиков

бла, бла, бла, глупые "оправдания" ради очередного повышения стоимости тарифов...

OrbitaL

Цитатапри распространении безлимитов трафик растет быстрее выручки и нелинейно, что приводит к чрезмерно...