Минтруд предложил ввести особый порядок увольнения

Минтруд подготовил документ об особом порядке увольнения сотрудников и введения режима простоя во время пандемии. В проекте также прописаны условия вывода работников в смены и права на изменение их обязанностей без согласия

В постановлении министерство труда предложило кабмину впервые воспользоваться временным правом установить особое регулирование трудовых отношений во время борьбы с распространением которонавируса, которое должно появиться у правительства после вступления в силу соответствующих поправок. При этом такое регулирование предлагается распространить только на 2020 год, приводит РБК содержание документа. .

Минтруд предлагает установить, что в период вынужденной приостановки деятельности компаний из-за карантинных ограничений работников нельзя отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя.

Прекращение трудовых отношений с работником, на которого распространяются ограничительные мероприятия, осуществляется по инициативе работника (по собственному желанию) или по соглашению сторон, говорится в документе.

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В отношении работников, на которых не распространяются ограничительные меры (работники предприятий непрерывного цикла, аптеки, продуктовые магазины, банки и т. д.), согласно документу, введение простоя осуществляется по действующему законодательству.

Кроме того, в документе уточняется, что «временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска» (согласно статье 124 Трудового кодекса РФ, при заболевании работника в отпуске дни отпуска могут быть продлены на время больничного).

Кроме того, ведомство предлагает сократить срок уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе о введении режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели) с двух месяцев до двух недель, если такие изменения вызваны карантинными ограничениями.

Отмечается, что проект разработан в целях «упрощения взаимодействия работодателя и работников» в условиях пандемии коронавируса.