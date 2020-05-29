Рыбки способны испытывать отчаяние

Биологи обнаружили у пресноводных рыбок феномен отчаяния, это позволит значительно упростить поиск антидепрессантов, сообщила пресс-служба Уральского федерального университета.

От депрессии страдают почти 10% людей, многие из которых при неэффективном лечении совершают самоубийства.

Ученые вводили в состояние отчаяния рыбок зебраданио, закрепляя их хвосты в губчатом материале и погружая на пять минут в стакан под действием классических антидепрессантов — амитриптилина и сертралина.

Особенность этих рыбок в том, что зебраданио входят в «элитарный клуб» полностью генетически идентифицированных видов и очень удобны для генетических манипуляций. Кроме того, они прозрачны, что позволяет наблюдать эффекты воздействия различных препаратов, тестировать их на уровне не отдельных клеток и тканей, а целого организма.

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Оказалось, что классические антидепрессанты хорошо действуют на рыб. На этом основании ученые «отодвинули» депрессию на 340 миллионов лет. По словам руководителя исследовательской группы Алана Калуева, приведенным в сообщении, поскольку у депрессии настолько древнее происхождение, мишени для ее лечения нужно искать в консервативных молекулярных механизмах, общих для рыб, грызунов и человека.

«Учитывая, что генетически рыбы и люди подобны друг другу на 70%, мы сделали поиск потенциальных биологических мишеней для антидепрессантов гораздо менее сложным и менее дорогим, чем при работе с грызунами. Используя рыб зебраданио и воздействуя на них теми или иными веществами, наука быстрее найдет, протестирует и отберет новые, более совершенные лекарственные препараты против депрессии», — резюмировал профессор Калуев.