Министр экономики Бурятии заявила, что «никто с голоду не умер»

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова заявила депутату, что никто с голоду не умер, а затем извинилась перед жителями за свои слова.

На заседании комитета Народного Хурала (парламента) Бурятии по бюджету, налогам и финансам депутат Игорь Бобков задал вопрос главе регионального Минэкономики о ситуации с обеспеченностью продовольствием. В ответ на это Кочетова напомнила об оказываемых федеральных и региональных мерах поддержки и сказала, что в регионе «с голода еще никто не умер», сообщил на местный телеканал «Ариг Ус».

«В своём ответе и моем выражении о том, что "никто не умер" подразумевает, что количество мер поддержки экономики и граждан на федеральном и республиканском уровне введены своевременно и оперативно. Эти меры постоянно дорабатываются и расширяются… Перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, я приношу извинения за свои слова», — написала на странице в Facebook Кочетова.

По ее словам, фраза была сказана вовремя чрезвычайно эмоционального доклада, в котором она рассказывала о том, что у бюджета Бурятии прогнозируется дефицит в 5,9 миллиардов рублей – это больше 10%.

«Подтверждаю, что два часа объясняла депутатам по всем мерам поддержки, а их более 100 видов на сегодня. И после этого, депутат Бобков продолжал вносить панические призывы о том, что все плохо и нас ждёт голод!», — написала Кочетова.