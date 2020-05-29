Ученые с Алтая создали омолаживающее мыло

Ученые института пантового оленеводства в Алтайском крае сделали мыло, обладающее выраженным омолаживающим эффектом.

Установка бийского изобретателя Владимира Хмелева расщепляет неокостеневший рог марала в гидролизат. Тесты на микроорганизмах показали, что этот раствор по биологической и пищевой активности превосходит казеин – эталон белка, самый чистый и самый лучший по составу.

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После переработки для пантовых ванн, например, в Горном Алтае, остается жмыха, переработанных пантов. Они содержат огромное количество биологически активных веществ, и получается, что производитель зачастую их просто утилизирует, не перерабатывая.

«Ультразвуковую установку в институте применяют для разработки новых продуктов функционального питания, таких как пантовый сыр, йогурт и хлеб. Лечебной косметикой здесь занялись случайно, расщепив ультразвуком пантовый жмых», — сказала «Вести. Алтай» заведующая лабораторией ВНИИ пантового оленеводства ФАНЦА Ирина Гришаева.

Главный компонент мыла с куркумой, шоколадом или алтайскими травами – пантовый коллаген. Он обладает феноменальной биосовместимостью и чрезвычайно высоким коэффициентом усвоения. Это доказали опыты на инфузориях. Ученые приступили к следующему этапу испытаний — проверяют воздействие мыла на себе.