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Дешевые авто Datsun покинут российский рынок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ООО «Ниссан Мануфэкчуринг РУС» / CC BY-SA 4.0

Дешевые автомобили Datsun покинут российский рынок, сообщило руководство компании Nissan, в которую входит бренд.

«Мы также прекратим производство Datsun в России. Тем самым снизим количество моделей в нашем портфолио с 69 до менее чем 55», — цитирует Autonews представителя топ-менеджмента Nissan.

На российском рынке Datsun представлен всего двумя моделями: седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO, которые построены на базе Lada Kalina. Автомобили при этом существенно отличаются внешним видом и увеличенным до 174 миллиметров дорожным просветом.

Автомобили Datsun регулярно входили в списки самых дешевых в России. Цены на машины стартовали с отметки 516 тысяч рублей (без учета скидок и акций).

Datsun — один из старейших автомобильных брендов, первые машины с этим именем появились в 1914 году. Авто под этой маркой выпускались до 1981 года, когда владелец — Nissan — решил отказаться от бренда. Марку вернули в 2012 году.

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