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Эксперт рассказал, через какую еду можно заразиться COVID-19

Источник:
«Звезда»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Заразиться коронавирусом через еду можно, если ее до этого уже потрогал инфицированный и прошло не слишком много времени, сообщил микробиолог Евгений Плисов.

Ученый отметил, что еще не слышал о случаях, когда партию упакованной еды на предприятии заражал инфицированный COVID-19 работник. Микробиолог уточнил, что коронавирус живет во внешней среде не вечно и даже не очень длительное время, а всего от одного до трех дней.

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«Поэтому, говорить, что вирус законсервируется в каком-то продукте и к вам доберется — таких свидетельств не было. Конечно, заразиться коронавирусом через еду можно: если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно», — рассказал Плисов телеканалу «Звезда».

Он еще раз подчеркнул, что не зафиксированы случаи заражения через консервированные продукты. В качестве примера эксперт привел вино. «Оно добирается до потребителя неделями, месяцами, в нем ничего не сохранится, вероятность заразиться через него стремится к нулю», — считает микробиолог.

Тема: Распространение коронавируса
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